Hier bin ich wieder

SAT.1Staffel 2Folge 44
Folge 44: Hier bin ich wieder

45 Min.Ab 12

Bärbel Kleinschmidt erlebt einen absoluten Albtraum: Anschläge auf ihren Dessous-Laden und Gerüchte bringen ihre gesamte Existenz in Gefahr. Rechtsanwalt Ralf Vogel kämpft um das Geschäft und den Ruf seiner Klientin. Kann der Jurist ihren Ruin aufhalten?

SAT.1
