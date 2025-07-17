Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dem jungen Witwer Ingo Marschmeyer wächst der Alltag mit seinen pubertierenden Kindern über den Kopf. Als das Jugendamt ihm wegen Vernachlässigung die Kinder wegnehmen will, wendet sich der Elektriker verzweifelt an Anwältin Kathrin Ruttloff. Kann sie verhindern, dass die Halbwaisen im Heim landen? Denn jemand aus der eigenen Familie boykottiert Ingos Kampf um seine Familie ...

