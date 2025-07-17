Schönheitswahn ist nicht der MasterplanJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 49: Schönheitswahn ist nicht der Masterplan
45 Min.Ab 12
Die 17-jährige Emily hat sich heimlich einer Brust-OP unterzogen. Doch ihre Freude währt nicht lange: Emilys Busen wurde verpfuscht und bereitet ihr Schmerzen. Anwalt Niklas Dittberner fordert Schadensersatz und entdeckt bald, dass der Schaden viel größer ist. Kann er den Pfuscher stoppen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1