Gut versteckt ist halb gewonnenJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 53: Gut versteckt ist halb gewonnen
45 Min.Ab 12
Sarah fällt aus allen Wolken, als ein Mann vor ihrer Wohnung steht und nach einer "Angelique für gewisse Stunden" fragt. Auch ihr Vermieter unterstellt Sarah plötzlich erotische Dienste anzubieten und kündigt ihr fristlos! Die alleinerziehende Mutter wendet sich an Anwalt Claus Pinkerneil. Mit einem raffinierten Trick gelingt es dem Anwalt, hinter das Geheimnis der Mietwohnung zu kommen ...
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1