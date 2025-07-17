Anwälte im Einsatz
Folge 57: Nichts ist, wie es scheint
45 Min.Ab 12
Susa Wagners Ehemann Jan ist durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen. Die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass es sich um einen Selbstmord handeln muss. Die junge Witwe ist davon überzeugt, dass Jan sich niemals umbringen würde. Gemeinsam mit Anwältin Brygida Braun sucht sie nach Beweisen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1