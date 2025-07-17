Anwälte im Einsatz
Folge 61: Mein Feind, der Amtsschimmel
45 Min.Ab 12
Der verzweifelte Patrick bedroht einen Sachbearbeiter mit einer Waffe, weil ihm zu Unrecht die HartzIV-Bezüge gestrichen wurden. Anwältin Ulrike Tasic übernimmt seine Verteidigung und stößt auf ein Komplott. Es scheint, als wäre Patrick nicht das einzige Opfer der Behörde ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1