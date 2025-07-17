Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Mein Feind, der Amtsschimmel

SAT.1Staffel 2Folge 61
Mein Feind, der Amtsschimmel

Mein Feind, der AmtsschimmelJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 61: Mein Feind, der Amtsschimmel

45 Min.Ab 12

Der verzweifelte Patrick bedroht einen Sachbearbeiter mit einer Waffe, weil ihm zu Unrecht die HartzIV-Bezüge gestrichen wurden. Anwältin Ulrike Tasic übernimmt seine Verteidigung und stößt auf ein Komplott. Es scheint, als wäre Patrick nicht das einzige Opfer der Behörde ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen