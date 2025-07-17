Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Die Rache der Corinna S.

SAT.1Staffel 2Folge 63
Die Rache der Corinna S.

Die Rache der Corinna S.Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 63: Die Rache der Corinna S.

45 Min.Ab 12

Holger Böhnig baut im Halbschlaf nach einer Kneipentour einen Unfall. Er hatte einen Filmriss und entdeckt eine tote Frau vor seinem Auto. Geschockt vertraut er schließlich seine Fahrerflucht Anwältin Barbara von Minckwitz an. Denn nicht nur das schlechte Gewissen, sondern auch das Opfer holt ihn sehr bald ein ...

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

