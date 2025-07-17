Anwälte im Einsatz
Folge 63: Die Rache der Corinna S.
45 Min.Ab 12
Holger Böhnig baut im Halbschlaf nach einer Kneipentour einen Unfall. Er hatte einen Filmriss und entdeckt eine tote Frau vor seinem Auto. Geschockt vertraut er schließlich seine Fahrerflucht Anwältin Barbara von Minckwitz an. Denn nicht nur das schlechte Gewissen, sondern auch das Opfer holt ihn sehr bald ein ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1