SAT.1Staffel 2Folge 65
Folge 65: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht

45 Min.Ab 12

Die 16-jährige Emma Jansen ist völlig verzweifelt. Obwohl sie alles dafür tut, um ihre kriminelle Vergangenheit hinter sich zu lassen, wird sie davon eingeholt. Nur Anwalt Bernd Römer steht hinter seiner Mandantin und tut alles dafür, um sie vor dem Jugendarrest zu bewahren. Aber dann häufen sich die Diebstahlsvorwürfe und Emma muss sich entscheiden: Für ihre Clique oder für ein ehrliches Leben!

SAT.1
