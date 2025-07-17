Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Countdown in den Tod

SAT.1Staffel 2Folge 66
Countdown in den Tod

Countdown in den TodJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 66: Countdown in den Tod

45 Min.Ab 12

Rechtsanwalt Florestan Goedings findet eine DVD ohne Absender in seiner Post: Zu sehen ist eine ehemalige Mandantin, die sich offensichtlich in Lebensgefahr befindet! Es entwickelt sich ein rasanter Fall, in dem der Täter über Leichen geht, um eine alte Rechnung zu begleichen. Mit Hilfe der Kriminalkommissarin Anja Christ will der Jurist den Rachefeldzug stoppen. Doch dann realisiert er, dass er selbst in Lebensgefahr schwebt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen