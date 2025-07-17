Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 67
Folge 67: Feine Erben

45 Min.Ab 12

Tamara Wilbert hat nach einem Streit ihren Opa Günther ein halbes Jahr weder gesehen noch gesprochen. Doch kurz vor seinem Tod teilt er ihr verzweifelt in einem Anruf mit, dass er ermordet werden soll! Nur Anwalt Niklas Dittberner glaubt daran, dass Günther nicht eines natürlichen Todes gestorben ist und deckt einen fast perfekten Mord auf.

SAT.1
