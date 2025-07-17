Die Liebe ist ein seltsames SpielJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 68: Die Liebe ist ein seltsames Spiel
45 Min.Ab 12
Marco stellt seinen Eltern die neue Liebe seines Lebens vor: die zwölf Jahre ältere Nicki. Doch Vater Jörg will die Beziehung mit allen Mitteln torpedieren und entlässt Marco sogar aus dem gemeinsamen Betrieb. Marcos Anwältin Eileen Minner steht dem Liebespaar zur Seite und deckt die wahren Gründe der Ablehnung auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1