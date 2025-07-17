Anwälte im Einsatz
Folge 71: Was kostet Glück?
45 Min.Ab 12
Annie Beissel ist Kioskbesitzerin mit Herz und Seele. Doch ein Immobilienhai macht ihr das Leben schwer und will sie mit allen Mitteln zum Verkauf bewegen. Schafft es Rechtsanwalt Ralf Vogel sich gegen den übermächtigen Spekulanten durchzusetzen? Oder verliert seine Mandantin am Ende mehr als nur ihren Kiosk?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1