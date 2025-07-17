Anwälte im Einsatz
Folge 74: Zurück nach Hause
45 Min.Ab 12
In letzter Sekunde kann Marion Engels verhindern, dass ein Mann ihre Tochter in sein Auto packt und abfährt. Doch der Fremde arbeitet beim Jugendamt und hat allen Grund zu der Annahme, dass Fenja zu Hause geschlagen wird. Rechtsanwalt Niklas Dittberner ist Marions einzige Hoffnung - und der Jurist kommt schon bald einer Intrige auf die Spur.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1