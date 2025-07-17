Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 79
Folge 79: Nicht mit mir

45 Min.Ab 12

Eigentlich macht Fabian die Bank-Ausbildung Spaß - wäre da nicht sein Chef, der ihn sexuell bedrängt. Als Fabian sich wehrt, wird ihm dies zum Verhängnis: Er bekommt die Kündigung. Aber Fabian gibt nicht auf und engagiert Rechtsanwältin Brygida Braun. Die nimmt den Machtkampf gegen Fabians einflussreichen Chef auf ...

