Anwälte im Einsatz
Folge 80: Scheinbar verheiratet
45 Min.Ab 12
Silvia Bethke hat Angst um ihre Tochter Lena: Die 22-Jährige wurde ganz offensichtlich brutal zusammengeschlagen, obwohl sie alles abstreitet. Für die besorgte Mutter ist schnell klar, dass Lenas Ehemann, der Iraner Ramin Ahmadi dafür verantwortlich ist. Schon seit der überstürzten Heirat der beiden misstraut sie ihrem Schwiegersohn. Rechtsanwältin Alica Valuilova erkennt in der Tat sehr schnell, dass Lena und Ramin ein dunkles Geheimnis verbindet.
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1