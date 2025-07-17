Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Ab 12

Peer Rütten kann es nicht glauben, als eines Tages die 15-jährige Marie bei ihm vor der Tür steht und behauptet, seine Tochter zu sein. Rechtsanwältin Ulrike Tasic soll herausfinden, weshalb sich die Kindsmutter partout weigert, einem Vaterschaftstest zuzustimmen. Doch je weiter die Anwältin in der Vergangenheit der Familie ihres Mandanten recherchiert, umso tiefere menschliche Abgründe kommen zu Tage ...

