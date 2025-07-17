Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Was das Herz begehrt

SAT.1Staffel 2Folge 82
Was das Herz begehrt

Was das Herz begehrtJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 82: Was das Herz begehrt

45 Min.Ab 12

Rebekkas Vater ist noch nicht lange verwitwet, hat aber mit Esther jetzt eine blutjunge neue Freundin. Rebekka ist sicher, dass Esther ihren Vater nur ausnehmen will und schaltet Anwältin Ariane Paulus ein. Die stößt auf Ungereimtheiten in Esthers Vergangenheit, als Gerhard plötzlich verschwindet ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen