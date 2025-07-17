Anwälte im Einsatz
Folge 83: Sei ein Mann
45 Min.Ab 12
Nach ihrer Elternzeit freut sich Marion Engels auf ihren ersten Arbeitstag. Doch dann verkündet Ehemann Georg, dass er sich nicht wie verabredet um Söhnchen Leon kümmern will. Rechtsanwältin Kathrin Ruttloff deckt auf, was hinter der plötzlichen Weigerung des liebevollen Familienvaters steckt!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1