Anwälte im Einsatz
Folge 96: Wir wollen rein
45 Min.Ab 12
Endlich! Lange haben die Schneiders nach einem bezahlbaren Haus gesucht und nun bei einer Zwangsversteigerung zugeschlagen. Doch Vorbesitzer Dietmar Zeiss weigert sich, auszuziehen. Die Eltern zweier Kinder bezahlen das Eigenheim bereits ab, ohne darin wohnen zu können. Bald ist ihre gesamte Existenz bedroht. Anwältin Brygida Braun nimmt den Kampf für die vierköpfige Familie auf!
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
12
