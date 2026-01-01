Anwälte im Einsatz
Folge 101: Enteignung wider Willen
44 Min.Ab 12
Sie ist in dem Haus geboren und hat dort ihr ganzes Leben verbracht! Nun soll das Eigenheim von Oma Maria einfach abgerissen werden, damit die Zufahrtsstraße für ein neues Einkaufszentrum gebaut werden kann! Weil sich die Frührentnerin hartnäckig weigert, ihr Haus aufzugeben, wird ihr sogar mit Enteignung gedroht. Für die 58-Jährige ein glatter Skandal, der Rechtsanwalt Claus Pinkerneil auf den Plan ruft. Gelingt es dem engagierten Juristen, Marias Zuhause zu retten?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1