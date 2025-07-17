Die Kinder meiner SchwesterJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 102: Die Kinder meiner Schwester
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Tessa und Lenny verlieren ihre Mutter bei einem Autounfall und finden sich plötzlich in einem erbitterten Sorgerechtsstreit zwischen ihrer Tante Nadine und ihrem Vater Marcel wieder. Nadine glaubt nicht daran, dass Marcel, der ihre Schwester und die Kinder schon vor Jahren sitzenließ, aus Liebe um die Kinder kämpft. Rechtsanwalt Forliano muss, zum Besten der beiden Halbwaisen, die Wahrheit ans Licht bringen.
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Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1