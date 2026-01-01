Anwälte im Einsatz
Folge 103: Die letzte Orgie
45 Min.Ab 12
Nina Richter soll ihren Freund Martin aus Eifersucht niedergeschlagen und schwer verletzt haben. Die 39-jährige Floristin beteuert jedoch ihre Unschuld. Sie liebt ihren Freund aufrichtig und hatte kein Motiv für die Tat! Doch dann taucht ein Video auf, das beweist, dass Martin eine Affäre hatte. Unter großem Druck muss Anwalt Niklas Dittberner die Wahrheit herausfinden ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1