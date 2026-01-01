Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haus in falscher Lage

SAT.1 Staffel 3 Folge 107
45 Min.Ab 12

Stefanie und Marcel Koch sind geschockt: Ihr neues Einfamilienhaus ist auf dem falschen Grundstück gebaut worden. Da ihnen das Haus damit nicht gehört, sitzen die Eltern mit ihren beiden Kindern auf der Straße. Rechtsanwalt Ralf Vogel kämpft mit allen Mitteln um das Eigenheim der jungen Familie, stößt dabei jedoch auf ungeahnte Schwierigkeiten.

SAT.1
