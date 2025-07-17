Anwälte im Einsatz
Folge 111: Vorverurteilt
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Zimmermädchen Lisa Tilkowksi schwebt im siebten Himmel: die aus einfachen Verhältnissen stammende Frau hat in dem wohlhabenden Marius Schrader ihren Traummann gefunden und geheiratet. Doch als dessen Schwester Johanna bestohlen wird, fällt der Verdacht auf Lisas Tochter Kim. Rechtsanwalt Bernd Römer soll die Unschuld der Schülerin beweisen und stößt dabei auf eine bitterböse Intrige.
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1