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Anwälte im Einsatz

Vorverurteilt

SAT.1Staffel 3Folge 111vom 17.07.2025
Vorverurteilt

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Anwälte im Einsatz

Folge 111: Vorverurteilt

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Zimmermädchen Lisa Tilkowksi schwebt im siebten Himmel: die aus einfachen Verhältnissen stammende Frau hat in dem wohlhabenden Marius Schrader ihren Traummann gefunden und geheiratet. Doch als dessen Schwester Johanna bestohlen wird, fällt der Verdacht auf Lisas Tochter Kim. Rechtsanwalt Bernd Römer soll die Unschuld der Schülerin beweisen und stößt dabei auf eine bitterböse Intrige.

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