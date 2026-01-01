Das Geheimnis meiner SchwesterJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 113: Das Geheimnis meiner Schwester
46 Min.Ab 12
Annika Fink und ihre Schwester Meike betreiben eine gut laufende Konditorei. Doch als Annika ihrem arbeitsfaulen Azubi Marius kündigen will, verweigert Meike plötzlich ihre Zustimmung und tut alles, um den 17-Jährigen im Betrieb zu halten. Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz muss alles daran setzen, Meikes Verhalten auf den Grund zu gehen, bevor ihre Mandantin mehr als nur die Konditorei verliert ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1