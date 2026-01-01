Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Zahltag

SAT.1Staffel 3Folge 114
Folge 114: Zahltag

45 Min.Ab 12

Als Christian wieder einmal von seinen Mitschülern gehänselt wird, zieht er plötzlich ein Messer. Deshalb drohen ihm der Schulrauswurf und der Verlust seines Ausbildungsplatzes. Anwalt Florestan Goedings will Christian und seiner Mutter Anita helfen, doch von Christian scheint mehr Gefahr auszugehen, als sein Umfeld glaubt.

SAT.1
Alle 4 Staffeln und Folgen