Anwälte im Einsatz
Folge 114: Zahltag
45 Min.Ab 12
Als Christian wieder einmal von seinen Mitschülern gehänselt wird, zieht er plötzlich ein Messer. Deshalb drohen ihm der Schulrauswurf und der Verlust seines Ausbildungsplatzes. Anwalt Florestan Goedings will Christian und seiner Mutter Anita helfen, doch von Christian scheint mehr Gefahr auszugehen, als sein Umfeld glaubt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1