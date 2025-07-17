Bella bricht alle HerzenJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 116: Bella bricht alle Herzen
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Als Nico seiner Freundin Bella einen Heiratsantrag machen will, beendet sie plötzlich die Beziehung. Nico kann diese Abfuhr nicht akzeptieren und terrorisiert Bella mit Anrufen. Als Bella plötzlich spurlos verschwindet, gerät Nico sofort in Tatverdacht. Anwältin Barbara von Minckwitz kämpft für Nicos Unschuld und deckt ein Geheimnis auf ...
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Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1