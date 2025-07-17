Anwälte im Einsatz
Folge 117: Der Technikfreak
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Lehrerin Annabelle Maerker ist entsetzt: von ihrer Kollegin Sandra tauchen auf dem schwarzen Brett in der Schule Fotos auf, die sie halbnackt in ihrem Badezimmer zeigen. Schnell gerät Annabelles Sohn Lukas in Verdacht, der Stalker zu sein. Niemand glaubt an die Unschuld des 17-Jährigen, außer Rechtsanwältin Alica Valiulova, deren Suche nach dem Täter zum Spießroutenlauf wird.
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Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1