Anwälte im Einsatz
Folge 119: Nicht ohne meinen Sohn
45 Min.Ab 12
Ein kleines Baby wird verlassen in einer Eissporthalle aufgefunden! Zwei Tage später meldet sich die 21-jährige Lina Voss verzweifelt bei der Polizei und gesteht, dass der kleine Vincent ihr Kind ist. Anwalt Niklas Dittberner kämpft gegen alle Vorurteile und Widerstände dafür an, dass die schuldbewusste junge Frau ihren Sohn zurückbekommt. Doch das Jugendamt bleibt hart: Lina soll Vincent zur Adoption freigeben ...
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1