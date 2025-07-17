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Anwälte im Einsatz

Die fremde Tochter

SAT.1Staffel 3Folge 121vom 17.07.2025
Die fremde Tochter

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Anwälte im Einsatz

Folge 121: Die fremde Tochter

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Sina Hoffmann ist nach einer Blutspende völlig aus der Bahn geworfen: Sie kann unmöglich die leibliche Tochter ihrer Eltern sein. Anwalt Bernd Römer macht sich gemeinsam mit der 19-jährigen Schülerin auf Spurensuche. Was wird der engagierte Rechtsanwalt herausfinden?

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