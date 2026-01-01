Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Der Tod lauert auf der Straße

SAT.1Staffel 3Folge 122
Der Tod lauert auf der Straße

Der Tod lauert auf der StraßeJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 122: Der Tod lauert auf der Straße

45 Min.Ab 12

André wird auf einer Landstraße angegriffen und ermordet. Seine Frau Steffi versteht nicht, was er um diese Uhrzeit am Tatort wollte. Zusammen mit Anwältin Barbara von Minckwitz tritt sie als Nebenklägerin im Mordfall auf und deckt dabei ein Geheimnis über ihren Mann auf, das alles verändert.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen