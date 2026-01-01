Anwälte im Einsatz
Folge 123: Keine Erinnerung
45 Min.Ab 12
Liv Schneider schlägt nach sechs Tagen im künstlichen Koma die Augen auf - doch ihr fehlt jede Erinnerung an die letzten Wochen. Diagnose: Amnesie! Und dann wird Liv auch noch verdächtigt, ihren Ex-Mann umgebracht zu haben! Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas muss ihre Unschuld beweisen.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1