Anwälte im Einsatz
Folge 128: Wenn aus Liebe Hass wird
45 Min.Ab 12
Tims heile Welt bricht von heute auf morgen zusammen. Seine Vorgesetzte zeigt ihn wegen versuchter Vergewaltigung an! Rechtsanwalt Florestan Goedings will dem zweifachen Familienvater helfen. Doch der Jurist hat sich einer schweren Aufgabe angenommen: sein Mandant spielt nicht mit offenen Karten.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
