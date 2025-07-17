Anwälte im Einsatz
Folge 26: Zwei Schwestern und ein Kind
45 Min.Ab 12
Es hätte der schönste Tag in Tinas Leben sein sollen - denn heute ist ihr Baby Hanna zur Welt gekommen. Doch Sarah, Tinas jüngere Schwester und Leihmutter, weigert sich nach der Geburt, der leiblichen Mama das Kind auszuhändigen. Tina gibt ihre Kleine nicht kampflos auf und engagiert Rechtsanwalt Bernd Römer.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1