Anwälte im Einsatz
Folge 32: Kamera läuft
45 Min.Ab 12
Lea will sich schweren Herzens vom Vater ihres Sohnes Jona trennen. Sie hält Romans Eifersuchtsanfälle nicht mehr aus. Doch zunehmend macht ihr noch etwas anderes Sorgen: Sie bekommt in letzter Zeit Nachrichten eines unbekannten Stalkers. Schafft es die Scheidungsanwältin Brygida Braun, den unbekannten Täter zu entlarven?
