Anwälte im Einsatz

Mutterliebe

SAT.1Staffel 3Folge 36
Mutterliebe

Anwälte im Einsatz

Folge 36: Mutterliebe

45 Min.Ab 12

Dreizehn Jahre lang hat Pia ihre Nichte Luna großgezogen, während die leibliche Mutter in den USA Karriere gemacht hat. Doch jetzt ist Michaela zurück und will ihre Tochter wieder für sich haben. Pia fürchtet, dass diese Zerreissprobe dem Teenager schadet. Kann Rechtsanwältin Brygida Braun die beiden Kampf-Mütter vor dem Schlimmsten bewahren?

SAT.1
