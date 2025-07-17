Anwälte im Einsatz
Folge 37: Drahtseilakt
45 Min.Ab 12
Monteur Jörg stürzt bei der Arbeit in die Tiefe. Er überlebt, doch muss im Rollstuhl sitzen und kann nicht mehr in seinem Beruf arbeiten. Für den jungen Familienvater und seine schwangere Frau bricht eine Welt zusammen. Die letzte Hoffnung der verzweifelten Familie: Schadenersatz und das Schmerzensgeld von seinem Arbeitgeber, doch dieser weigert sich, zu zahlen. Rechtsanwältin Eileen Minner kämpft für Gerechtigkeit!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1