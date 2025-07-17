Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 43
Folge 43: Einmal nur dazugehören

45 Min. Ab 12

Als mit dem Familienauto der Kramers eine Reihe parkender Autos demoliert wird, fällt der Verdacht schnell auf Tochter Sina. Tatsächlich nimmt die 17-Jährige die ganze Schuld auf sich und entlastet damit die Clique, mit der sie an dem Abend ausgiebig getrunken hat. Rechtsanwalt Niklas Dittberner muss nicht nur die Unschuld der Schülerin beweisen, sondern auch noch gegen ihren Widerstand die wahren Täter finden.

