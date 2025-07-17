Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 45
Folge 45: Alles aus Liebe

45 Min.Ab 12

Verhängnisvoller Junggesellenabschied: Der Bräutigam Patrick Juncker soll die Stripperin Nadja auf dem Gewissen haben, doch er hat keine Erinnerung an die Nacht. Rechtsanwalt Florestan Goedings versucht die wilde Partynacht zu rekonstruieren und kommt einer bösartigen Intrige auf die Spur? ...

