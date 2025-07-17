Anwälte im Einsatz
Folge 48: Rache ist süß
45 Min.Ab 12
Nicht genug, dass Maja Ingen ihren Mann Udo beim Fremdknutschen erwischt hat, am nächsten Tag steht auch noch die Polizei vor der Tür und will die 39-Jährige vernehmen. Hat sie ihren Mann aus Rache halbnackt an seinen Bürostuhl gefesselt? Rechtsanwalt Ralf Vogel glaubt fest an die Unschuld seiner Mandantin und ist einem Racheengel auf der Spur ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1