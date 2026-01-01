Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Die verlorene Tochter

SAT.1 Staffel 3 Folge 59
Die verlorene Tochter

Die verlorene TochterJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 59: Die verlorene Tochter

45 Min. Ab 12

Der junge Witwer Marius ist endlich wieder glücklich verliebt. Doch seine pubertierende Tochter Lena will die neue Partnerin auf keinen Fall akzeptieren. Um das junge Glück zu zerstören, ist ihr jedes Mittel recht. Marius sucht Hilfe bei Brygida Braun - der Anwältin mit Herz.

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

