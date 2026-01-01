Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 60
45 Min.Ab 12

Dass Silke Laske einen Job als Tänzerin in einem Stripclub annehmen musste, um die Raten für das Haus abzuzahlen, ist schon schlimm genug. Als dann aber auch noch von Gero, dem beste Freund ihres Mannes, beim Strippen erwischt wird, steht plötzlich ihre Ehe auf dem Spiel. Doch damit nicht genug! Kurze Zeit später wird Gero brutal niedergeschlagen und beschuldigt sofort die junge Mutter. Gelingt es Anwältin Eileen Minner, den wahren Täter zu finden, um Silke zu entlasten?

SAT.1
