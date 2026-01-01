Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Von Null auf Vater

SAT.1Staffel 3Folge 62
Von Null auf Vater

Anwälte im Einsatz

Folge 62: Von Null auf Vater

45 Min.Ab 12

Patrick Rösler traut seinen Augen kaum: Im Internet sieht er Fotos seiner Ex-Freundin mit einem Neugeborenen. Schnell bestätigt sich sein Verdacht, dass es sein Baby ist. Doch Nora hat das gemeinsame Kind nach der Geburt heimlich zur Adoption freigegeben. Rechtsanwältin Helga Nachtigall kämpft um Patricks Rechte als Vater und erfährt dabei, warum die 19-jährige Mutter ihr Kind nicht behalten konnte.

