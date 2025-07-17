Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 638
45 Min.Ab 12

Tobias Dürer ist wie vom Erdboden verschluckt. Ohne Vorwarnung hat der 33-Jährige seine schwangere Freundin sitzen gelassen. Verzweifelt wendet sich Jenny an Rechtsanwältin Kathrin Ruttloff. Als die Juristin endlich einen Hinweis auf Tobias' Verbleib hat, wird ihre Mandantin selbst entführt.

