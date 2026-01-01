Anwälte im Einsatz
Folge 64: Mama ist weg
45 Min.Ab 12
Eigentlich sollte Vanessa Raab nur kurz auf die Kinder ihrer Nachbarin aufpassen. Doch dann kehrt die zweifache Mutter nicht wieder zurück. Alles deutet darauf hin, dass sie ihre Kinder bewusst zurückgelassen hat. Aber warum? Rechtsanwalt Bernd Römer setzt alles daran, dem geheimnisvollen Verschwinden auf den Grund zu gehen.
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1