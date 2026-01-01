Anwälte im Einsatz
Folge 65: Der ungewollte Kinderwunsch
45 Min.Ab 12
Svenja Michels ist mit den Nerven am Ende: Die Leihmutter wurde gerade von ihrem Freund verlassen und bekommt Zwillinge - die leiblichen Eltern wollen jedoch nur eines der Babys. Dann entwickelt Svenja auch noch Muttergefühle. Anwältin Brygida Braun tut alles, damit die Zwillinge nicht getrennt werden. Doch plötzlich verschwinden die beiden Neugeborenen spurlos aus Svenjas Garten.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1