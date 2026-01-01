Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Der ungewollte Kinderwunsch

SAT.1Staffel 3Folge 65
Der ungewollte Kinderwunsch

Der ungewollte KinderwunschJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 65: Der ungewollte Kinderwunsch

45 Min.Ab 12

Svenja Michels ist mit den Nerven am Ende: Die Leihmutter wurde gerade von ihrem Freund verlassen und bekommt Zwillinge - die leiblichen Eltern wollen jedoch nur eines der Babys. Dann entwickelt Svenja auch noch Muttergefühle. Anwältin Brygida Braun tut alles, damit die Zwillinge nicht getrennt werden. Doch plötzlich verschwinden die beiden Neugeborenen spurlos aus Svenjas Garten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen