Anwälte im Einsatz
Folge 654: Nur für dich!
45 Min.Ab 12
Dass Silke Laske einen Job als Tänzerin in einem Stripclub annehmen musste, um die Raten für das Haus abzuzahlen, ist schon schlimm genug. Als dann aber auch noch von Gero, dem beste Freund ihres Mannes, beim Strippen erwischt wird, steht plötzlich ihre Ehe auf dem Spiel. Doch damit nicht genug! Kurze Zeit später wird Gero brutal niedergeschlagen und beschuldigt sofort die junge Mutter. Gelingt es Anwältin Eileen Minner, den wahren Täter zu finden, um Silke zu entlasten?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1