Anwälte im Einsatz
Folge 66: Die verschwundene Ex
44 Min.Ab 12
Mark Kemper ist verzweifelt, denn seine große Liebe Pia steht kurz davor, jemand anderen zu heiraten. Er setzt alles daran, um die Hochzeit zu verhindern. Doch dann verschwindet die 29-Jährige plötzlich spurlos und Mark wird zum Hauptverdächtigen. Kann er seine große Liebe mit der Unterstützung von Rechtsanwalt Ralf Vogel retten?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1