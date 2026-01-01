Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Unter Verdacht

SAT.1Staffel 3Folge 67
Unter Verdacht

Anwälte im Einsatz

Folge 67: Unter Verdacht

45 Min.Ab 12

Als Polizist Heiko Gerke von der Babysitterin seiner Tochter beschuldigt wird, dass er sie vergewaltigen wollte, ist der 35-Jährige völlig überrumpelt. Er hat Viki nicht angefasst und versteht nicht, warum die 19-Jährige so etwas Schlimmes behauptet. Doch dann kommt Anwältin Alica Valiulova einem Geheimnis aus der Vergangenheit auf die Spur. Kann die Juristin die Ereignisse, die bereits in Gang gesetzt wurden, noch aufhalten?

