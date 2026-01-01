Anwälte im Einsatz
Folge 67: Unter Verdacht
45 Min.Ab 12
Als Polizist Heiko Gerke von der Babysitterin seiner Tochter beschuldigt wird, dass er sie vergewaltigen wollte, ist der 35-Jährige völlig überrumpelt. Er hat Viki nicht angefasst und versteht nicht, warum die 19-Jährige so etwas Schlimmes behauptet. Doch dann kommt Anwältin Alica Valiulova einem Geheimnis aus der Vergangenheit auf die Spur. Kann die Juristin die Ereignisse, die bereits in Gang gesetzt wurden, noch aufhalten?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1