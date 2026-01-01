Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 69
Folge 69: Phantombild

45 Min.Ab 12

Tessa Sommerfeld ist schockiert: Das Phantombild auf einem Polizeigesuch zeigt sie selbst! Und tatsächlich wird sie kurz darauf verhaftet, weil sie angeblich einen Raubüberfall begangen haben soll. Während Tessa noch an ein Missverständnis glaubt, ist Rechtsanwalt Niklas Dittberner bald überzeugt, dass jemand seiner Mandantin absichtlich schaden will. Wer steckt hinter der Sabotage?

SAT.1
