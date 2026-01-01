Anwälte im Einsatz
Folge 69: Phantombild
45 Min.Ab 12
Tessa Sommerfeld ist schockiert: Das Phantombild auf einem Polizeigesuch zeigt sie selbst! Und tatsächlich wird sie kurz darauf verhaftet, weil sie angeblich einen Raubüberfall begangen haben soll. Während Tessa noch an ein Missverständnis glaubt, ist Rechtsanwalt Niklas Dittberner bald überzeugt, dass jemand seiner Mandantin absichtlich schaden will. Wer steckt hinter der Sabotage?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1